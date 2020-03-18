Kadıköy ve Üsküdar koronavirüs tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor
İstanbul'un, alışveriş ve gezme amaçlı en rağbet edilen ilçelerinden Kadıköy ve Üsküdar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında uygulanan önlemler nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.
İstanbul
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SON GELİŞMELER: Koronavirüs salgınıyla ilgili tüm haberler
İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının aldığı tedbirler kapsamında, eğlence mekanları ve kafelerin kapatılmasının ardından Kadıköy ve Üsküdar'daki işlek cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Mağazaları, kafeleri ve eğlence mekanlarıyla uğrak noktaları olan Bağdat Caddesi, Moda, Caddeboston ve Fenerbahçe ile Üsküdar Meydan ve Salacak Sahili'nde sessizlik hakim.
Alınan kararlar doğrultusunda birçok mekan kepenk kapatırken, İstanbulluların da acil ihtiyaçları dışında sokağa çıkmadığı görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.