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Türkiye, Koronavirüs

Kadıköy ve Üsküdar koronavirüs tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor

İstanbul'un, alışveriş ve gezme amaçlı en rağbet edilen ilçelerinden Kadıköy ve Üsküdar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında uygulanan önlemler nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

Lale Bildirici,Metin Tokgöz   | 18.03.2020
Kadıköy ve Üsküdar koronavirüs tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor Fotoğraf: Metin Tokgöz/AA

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının aldığı tedbirler kapsamında, eğlence mekanları ve kafelerin kapatılmasının ardından Kadıköy ve Üsküdar'daki işlek cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. 

Mağazaları, kafeleri ve eğlence mekanlarıyla uğrak noktaları olan Bağdat Caddesi, Moda, Caddeboston ve Fenerbahçe ile Üsküdar Meydan ve Salacak Sahili'nde sessizlik hakim.

Alınan kararlar doğrultusunda birçok mekan kepenk kapatırken, İstanbulluların da acil ihtiyaçları dışında sokağa çıkmadığı görüldü. 

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