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Koronavirüs

Japonya'da Kovid-19'un 'daha bulaşıcı' türlerine ait vaka sayısı son bir haftada iki kat arttı

Japonya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "daha bulaşıcı" kabul edilen türlerine yakalananların sayısı son bir haftada iki kat arış göstererek 1880'e yükseldi.

Ahmet Furkan Mercan   | 22.04.2021
Japonya'da Kovid-19'un 'daha bulaşıcı' türlerine ait vaka sayısı son bir haftada iki kat arttı

Tokyo

Kyodo ajansının Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ülke geneli Kovid-19 varyantlarına ait yeni vakalar önceki hafta 255, son bir haftada 505 arttı.

Büyük çoğunluğunu İngiliz varyantının oluşturduğu ve halihazırda Japonya'nın 47 eyaletinin 43'üne yayılan türlere ait toplam vaka sayısı 1880'e yükseldi.

Kovid-19'un "daha bulaşıcı" kabul edilen türlerine ait son bir haftada Hokkaido'da 83, Nara 69 ve başkent Tokyo'da 63 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığına bağlı uzman heyet, Osaka ve Hyogo eyaletlerinde son bir haftada saptanan tüm vakaların yüzde 80'inin Kovid-19 varyantlarına ait olduğunu açıkladı.


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