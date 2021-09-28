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Koronavirüs

Japonya 1 Ekim sonrası ülkeye girişlerde Kovid-19 karantina koşullarını hafifletiyor

Japonya'nın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmış yolcuların 1 Ekim sonrası ülkeye girişlerinde karantina koşullarını hafifleteceği bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 28.09.2021
Japonya 1 Ekim sonrası ülkeye girişlerde Kovid-19 karantina koşullarını hafifletiyor

Tokyo

Uygulanan mevcut yönetmelikte Kovid-19'un etkisini sürdürdüğü ülkelerden yolcular Japonya'ya girişlerinde 3 gün boyunca hükümetin belirlediği tesislerde karantinaya giriyor.

Tesislerdeki bu periyodun akabinde yolcuların 11 gün boyunca evleri gibi kendi yaşam alanlarındaki zorunlu karantinası sürüyor. İzolasyon dönemi 14 güne tamamlanıyor.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, ülkeye girişleri öncesindeki 14 gün sürede aşılanmış olduklarını kanıtlayan belgeye sahip yolcular ilk 3 gün süren izolasyona girmeyecek.

Ev karantinası ise sürecek. Varış sonrası 10 günde negatif PCR test sonucu ibraz eden ev karantinasını erken sonlandıracak.

1 Ekim'de yürürlüğe girecek yeni uygulamada Japonya otoritelerince onaylanan Pfizer, Moderna, AstraZeneca aşıları kabul edilecek.

Arjantin, Kosta Rika, Kolombiya, Peru, Filipinler, Surinam ile Trinidad ve Tobago çıkışlı yolcuların ise toplam 14 günlük izolasyonunda, tesis karantinası 6 güne çıkarılacak.

Oturum sahibi yabancılar ve Japon vatandaşları hariç ülkeye girişlerin prensip gereği kabul edilmediği Japonya'da yeni uygulamaya yönelik, ülke içi basında, "katı sınır kurallarında kademeli hafifleme" yorumu yapıldı.

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, "sınır önlemlerini gözden geçirdiklerini" belirterek, "Salgının yurt dışındaki gidişatına bağlı olarak ülkeye girişlere izin verebilecekleri" sinyali verdi.

Japonya'da Kovid-19'un tedavisi için "sotrovimab" ilacına onay verildi

Japonya'da, hafif semptom gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisi için "sotrovimab" ilacının kullanımı onaylandı.

Buna göre Sağlık Bakanlığı uzman heyeti, İngiliz ilaç firması GlaxoSmithKline üretimi "sotrovimab" ilacının etkisi ve güvenliğini inceledi.

Heyetin tavsiye kararı sonrası Bakanlık, "sotrovimab" ilacının hafif semptom gösteren Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanılmasına yeşil ışık yaktı.

Kovid-19'u etkisizleştiren antikor içerdiği bilinen ve damar içinden uygulanan "sotrovimab" oksijen desteğine ihtiyaç duymayan hastaların tedavisinde kullanılacak.

NHK, deniz aşırı klinik testlerinde ilacın, hastaneye kaldırılma ve ölüm risklerini yüzde 79 oranında düşürdüğünü aktardı.

Japonya'da temmuz ayı sonunda Kovid-19'a karşı antikor kokteylinin ülke içi kullanımına onay verilmişti.

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