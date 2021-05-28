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Sağlık, Koronavirüs

İzmir'de tam bağımlı, orta düzey ve ağır engellilere Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekipler, evlerinden çıkamayan tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların ikametlerine giderek Sinovac aşısını uyguluyor.

Tezcan Ekizler   | 28.05.2021
İzmir'de tam bağımlı, orta düzey ve ağır engellilere Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Izmir

Buca ilçesinde oturan ve geçirdiği kas hastalığının ardından 30 yıldır yaşamını tekerlekli sandalyede sürdüren 52 yaşındaki Muhittin Altınsoy'un Kovid-19 aşısı yapıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri, aşı öncesi Altınsoy ve 90 yaşındaki annesi Ayşe Altınsoy'u bilgilendirdi.

Anne Altınsoy, AA muhabirine, Kovid-19 salgını başladığından bu yana tedbirlere uyduklarını söyledi.

Kendisinin daha önce aşı olduğunu aktaran Altınsoy, "Oğlumun aşısı nasıl yapılacak' diye düşünüyordum. Allah razı olsun telefon ettim, ekipler gelip oğluma da aşı yaptı. Devletimize süreçte hep yanımızda bulundu. Böyle bir devlet bulunmaz. Cumhurbaşkanı'mıza Allah sağlık versin, onu her türlü kötülüklerden korusun." ifadelerini kullandı.





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İzmir'de tam bağımlı, orta düzey ve ağır engellilere Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
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