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Sağlık, Koronavirüs

İzmir'de Kovid-19'u yenen iki hasta alkışlarla hastaneden ayrıldı

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen 75 ve 65 yaşlarındaki iki hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Tezcan Ekizler   | 10.04.2020
İzmir'de Kovid-19'u yenen iki hasta alkışlarla hastaneden ayrıldı

İzmir


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Gaziemir'de bulunan Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinin yoğun bakım servisinde 20 gündür tedavi altında bulunan 75 yaşındaki Mecit Şengül ile 65 yaşındaki Ahmet Çankaya'nın son iki testinde negatif sonuç alındı.

Şengül ve Çankaya'nın taburcu edilmesine karar verildi.

Hastalar, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evlerine uğurlandı. Şengül ve Çankaya, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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İzmir'de Kovid-19'u yenen iki hasta alkışlarla hastaneden ayrıldı

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