İzmir'de boş kalan meydan ve alanlar havadan görüntülendi
İzmir'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı tarihi Saat Kulesi, Kordon Boyu ve Karşıyaka Anıt çevresi boş kaldı.
İzmir
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İzmir'de drone ile görüntülenen tarihi Saat Kulesi, Kordon Boyu, Gündoğdu Meydanı ve Karşıyaka Anıt çevresinde insan yoğunluğunun olmadığı görüldü.
Belediyenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde yeniden düzenlediği vapur seferlerinden dolayı Karşıyaka İskelesi'nde çok sayıda vapurun beklediği gözlemlendi.
Öte yandan, yaşlılara polis ve belediye ekiplerinin desteği sürerken, gönüllü birçok kişi de evlerinden dışarı çıkmayan yaşlı ve hastalara yardımcı olmaya devam etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.