İzmir Valisi Köşger: Kovid-19 vaka sayısı 20 gün öncesine göre 3,5 kat arttı
İzmir Valisi Köşger, kentteki vaka sayılarının 20 gün öncesine göre 3,5 kat arttığını, son 10 günde de ikiye katlandığını belirterek yeni tip koronavirüs konusunda uyarıda bulundu.
İzmir
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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesinin artarak devam ettiğini belirtti.
İZMİR DİKKAT!— Yavuz Selim KÖŞGER (@yskosger) October 25, 2020
Değerli İzmirliler tüm dünyada ve ülkemizde olduğu gibi İzmir’imizde de Covid-19 tehlikesi artarak devam ediyor.
Örneğin İzmir’de 20 gün öncesine göre vaka sayısı 3,5 kat artmış durumda, son 10 günde ikiye katlandı. Durumun ciddiyeti artarak devam ediyor.
İzmir'deki durum konusunda bilgi veren Köşger, şu ifadeleri kullandı:
"Örneğin İzmir’de 20 gün öncesine göre vaka sayısı 3,5 kat artmış durumda, son 10 günde ikiye katlandı. Durumun ciddiyeti artarak devam ediyor. Korona'nın mutasyona uğradığı ve ölümcüllüğünün azaldığı iddiası da doğru değil. Son iki günde 15 hemşehrimizi Korona'dan kaybettik. Bir kez daha İzmirlileri dikkatli olmaya çağırıyorum. Uymamız gereken üç kural; maske, mesafe, temizlik. Hepinize sağlıklı günler dilerim."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.