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Türkiye, Koronavirüs

İzmir Valisi Köşger: Kovid-19 vaka sayısı 20 gün öncesine göre 3,5 kat arttı

İzmir Valisi Köşger, kentteki vaka sayılarının 20 gün öncesine göre 3,5 kat arttığını, son 10 günde de ikiye katlandığını belirterek yeni tip koronavirüs konusunda uyarıda bulundu.

Ali Korkmaz   | 25.10.2020
İzmir Valisi Köşger: Kovid-19 vaka sayısı 20 gün öncesine göre 3,5 kat arttı Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

İzmir

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesinin artarak devam ettiğini belirtti.

İzmir'deki durum konusunda bilgi veren Köşger, şu ifadeleri kullandı:

"Örneğin İzmir’de 20 gün öncesine göre vaka sayısı 3,5 kat artmış durumda, son 10 günde ikiye katlandı. Durumun ciddiyeti artarak devam ediyor. Korona'nın mutasyona uğradığı ve ölümcüllüğünün azaldığı iddiası da doğru değil. Son iki günde 15 hemşehrimizi Korona'dan kaybettik. Bir kez daha İzmirlileri dikkatli olmaya çağırıyorum. Uymamız gereken üç kural; maske, mesafe, temizlik. Hepinize sağlıklı günler dilerim."

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