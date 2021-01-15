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Politika, Koronavirüs

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Örnek olmak açısından aşı oldum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Tereddütleri olan arkadaşlar açısından, insanımız açısından, örnek olmak açısından aşı oldum. Dolayısıyla herkese tavsiye ediyorum aşı olmayı." dedi.

Kaan Bozdoğan   | 15.01.2021
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Örnek olmak açısından aşı oldum Fotoğraf: Serhat Çağdaş / AA

İstanbul

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıyı kınayarak, saldırganların derhal yakalanması ve haklarında hukuki işlem başlatılmasını beklediğini ifade etti.

Akşener, Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Demirkapı Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti. İş yerlerine girerek esnafla sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Akşener'e İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve bazı milletvekilleri eşlik etti.

Buradaki ziyaretinin sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıyı kınayarak şöyle konuştu:

"Kendisine şifa diliyorum. Bu tür saldırıları da şiddetle kınadığımı ifade etmek isterim. Kimin başına gelirse gelsin korkunç bir şeydir. Dolayısıyla Sayın Özdağ çok eskiden beri tanıdığım, arkadaşım kabul ettiğim bir insandır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aynı zamanda da Sayın Süleyman Soylu'yu göreve davet ediyorum. Bu saldırganların derhal yakalanmaları ve haklarında hukuki işlem başlatılmasını talep ediyorum. Çünkü genelde bu tür saldırganların yaptığı yanına kar kalıyor Türkiye'de. Benim evim basılmıştı, saldırganların tümü beraat etti. Dolayısıyla Sayın Özdağ konusunda bunların yaşanmamasını temenni ediyorum."

Ümit Özdağ'ın partiden ihracının iptali

Akşener, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partiden ihracının mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından parti içinde yeniden bir ihraç süreci başlayıp başlamayacağı sorusuna ilişkin, "Henüz hiçbir arkadaşımla ne olup ne olmayacağına dair herhangi bir konuşmam olmadı. Herhangi bir 'şu olacak' diye bir kanaat belirtmem mümkün değil. Biz her kararı ortaklaşa alıyoruz. O nedenle bugünden bir şey söylemem mümkün değil." dedi.

Akşener'e, Çanakkale ve Bolu belediye başkanlarının İYİ Parti hakkındaki söylemleri hatırlatılarak, "Millet İttifakında belediye ve belediye meclisi üyeleri anlamında sorun mu var?" sorusu yöneltildi. Akşener, "Cumhuriyet Halk Partisinden Millet İttifakı çerçevesinde seçilmiş belediye başkanlarının bu sözlerine ve tavırlarına dair genel merkezinden yapılan açıklamalar var. O nedenle o açıklamalar üzerinden hadiseye bakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Örnek olmak açısından aşı oldum"

Kovid-19 aşısı olan ve herkesi aşı olmaya davet eden Akşener, "Dün Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca beyefendi bütün genel başkanlar gibi, tanınmış siyasetçiler gibi beni de aradı. Ben de bugün aşı oldum. Tereddütleri olan arkadaşlar açısından, insanımız açısından, örnek olmak açısından aşı oldum. Dolayısıyla herkese tavsiye ediyorum aşı olmayı." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ücretsiz aşı yapılacak gruplara basın mensupları, esnafın yanında çalışan işçiler, toplu taşıma aracı kullanan ve dışarıda çalışmak zorunda kalan insanların eklenmesi gerektiğini, bunu Sağlık Bakanı başta olmak üzere yetkililerden talep ettiğini dile getirdi.

Açıklamasının ardından Bayrampaşa'dan ayrılan Akşener, daha sonra Gaziosmanpaşa'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

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