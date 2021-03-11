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Sağlık, Koronavirüs

İtalyan İlaç Ajansı, AstraZeneca aşısının bir serisine ait dozların ülke genelinde kullanımını yasakladı

İtalya İlaç Ajansı, yeni tip koronavirüse karşı AstraZeneca firması tarafından geliştirilen aşının bir serisine ait dozların ülke genelinde kullanımına yasak getirdi.

Barış Seçkin   | 11.03.2021
İtalyan İlaç Ajansı, AstraZeneca aşısının bir serisine ait dozların ülke genelinde kullanımını yasakladı

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya İlaç Ajansından (AIFA) yapılan yazılı açıklamada, AstraZeneca aşısına yönelik rapor edilen bazı olumsuz bildirimler nedeniyle "ABV2856" seri numaralı dozların kullanımının tedbiren ülke genelinde durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, AIFA'nın Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ile yakın koordinasyon içinde olduğu ve gelişmelere dair ek önlemler hakkını saklı tuttuğu kaydedildi.

Kamuoyuna yansıyan haberlerdeki şüpheli olaylarla aşı arasında herhangi bir bağlantı kurulamadığı ifade edilen açıklamada, ilgili kurumların incelemelerinin sürdüğü bildirildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, AIFA'nın bu kararı, İtalyan donanmasında görevli 43 yaşında bir askerin Sicilya adasında kalp krizi geçirerek ölmesinin ardından geldi.

Stefano Paterno isimli askere dün AstraZeneca’nın "ABV2856" seri numaralı aşısının ilk dozundan yapıldığı belirtildi.

Askerin ölüm sebebinin aşı kaynaklı olup olmadığına dair Siraküza Cumhuriyet Savcılığının soruşturma başlattığı kaydedildi.

Ayrıca yine Sicilya'nın Katanya kentinde görevli bir polis memurunun da Kovid-19 aşısı yapıldıktan 12 gün sonra hayatını kaybetmesi dolayısıyla Katanya Cumhuriyet Savcılığının soruşturma açtığı basına yansıdı.


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