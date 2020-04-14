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Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 21 bin 67'ye yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 602 artarak 21 bin 67'ye yükseldi.

Barış Seçkin   | 14.04.2020
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 21 bin 67'ye yükseldi

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 602 artarak 21 bin 67'ye yükseldi.

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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 21 bin 67'ye yükseldi
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