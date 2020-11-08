Euro
10.14
Dolar
8.38
BIST 100
1,191.96
Altın
1,952.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

İtalya, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 32 bin 616 yeni vaka açıkladı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 32 bin 616 yeni vaka kaydedildi.

Barış Seçkin   | 08.11.2020
İtalya, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 32 bin 616 yeni vaka açıkladı

Roma

İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 32 bin 616 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan bu yana virüs kapan kişi sayısı toplam 935 bin 104 oldu. 


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 558 bin 636'ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 749'a yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 331 artarak 41 bin 394'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 6 bin 183 artarak 335 bin 74 oldu.

Ülkede hastane kapasiteleri zorlanıyor

Bu arada, ANSA ajansının haberinde, güneydeki Napoli kenti ve çevresindeki hastanelerin kapasitesinin zorlandığı, bu nedenle de ambulansların ve hasta getiren özel araçların hastane önlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu belirtildi.

İtalya Tabipler Birliği Başkanı (FNOMCEO) Filippo Anelli, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, hastanelerin yoğun bakım üniteleri de dahil olmak üzere kapasitelerinin dolduğu verilerinden hareketle bütün ülkede genel karantina ilan edilmesi gerektiğini belirtti.

Anelli, salgında yayılma eğrisinin bu haftaki gibi gitmesi olasılığına dikkati çekerek "Böyle giderse bir ay sonraki durum çok dramatik olabilir, bu nedenle derhal tamamen kapanmaya ihtiyaç var. Ya biz virüsü engelleriz ya da o bizi engeller. Gelen sinyaller, sarı orta risk kategorisinde bulunan bölgelerin de kendilerini bundan en çok etkilenen bölgelerle aynı koşullarda bulabileceğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 32 bin 616 yeni vaka açıkladı
Kovid-19 tedavisi gören Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un sağlık durumu iyiye gidiyor
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 516 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 84 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 243 bini geçti
Bakan Koca: Maskeyi kuralına göre takmak, hem Kovid-19'a hem de mevsimsel gribe karşı korur

Benzer haberler

Adalet Bakanlığı: Yoğun bakımda veya entübe durumda Kovid-19 hastası hükümlü ve tutuklu bulunmuyor

Adalet Bakanlığı: Yoğun bakımda veya entübe durumda Kovid-19 hastası hükümlü ve tutuklu bulunmuyor

İtalya, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 32 bin 616 yeni vaka açıkladı

Kovid-19 tedavisi gören Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un sağlık durumu iyiye gidiyor

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 516 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 84 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 516 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 84 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 243 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 243 bini geçti