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Türkiye, Koronavirüs

İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor

İsveç'in Malmö kentinde Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken, çocukları Esma, Samira ve Mahmut'la Türkiye Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Türkiye'ye gönderildi.

Atila Altuntaş   | 26.04.2020
İsveç'teki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor

Stockholm


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken, çocukları Esma, Samira ve Mahmut'la Türkiye Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Türkiye'ye gönderildi.

Malmö Sturup Havaalanı'na inen ambulans uçak, yerel saatle 09.00'da Emrullah Gülüşken ile üç çocuğunu alarak havalandı.

Emrullah Gülüşken'in İsveç'te kalan kızı Leyla Gülüşken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçağın gelmesiyle çok duygulandığını belirtti.

Leyla Gülüşken, yetkililerin haberi aldıktan sonra kendilerini aradığını ifade ederek "Haberimiz Anadolu Ajansında yayımlandıktan sonra onlarca yetkiliden telefon aldık. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bize kısa sürede uçak gönderdi. Ülkemizle gurur duyuyoruz." dedi.

                    

Batman'ın Gercüş ilçesinden İsveç'e yerleştiklerini anlatan Gülüşken, devletin kendilerini ortada bırakmadığını vurgulayarak "Bundan dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'a AK Parti Milletvekili Zafer Sırakaya'ya, YTB Başkanı Abdullah Eren'e ve UID İsveç Başkanı Özer Eken'e teşekkürler ederim." diye konuştu.

"Kovid-19 teşhisi konuldu. Buna rağmen babamı eve gönderdiler"

Leyla Gülüşken, babasının 13 gün önce hastalandığını, hastaneyi aramalarına rağmen olumlu bir cevap alamadıklarını belirtmişti.

Babasının durumu kötüleşince tekrar hastaneyi aradıklarını kaydeden Gülüşken, "Eve doktor gelip babamı kontrol ettikten sonra ambulansı arayıp hastaneye kaldırılmasını istedi. Hastaneye kaldırıldıktan sonra Kovid-19 teşhisi konuldu. Buna rağmen babamı eve gönderdiler." ifadelerini kullanmıştı.

Gülüşken, tekrar hastaneye müracaat etmelerine rağmen sonuç alamadıklarını belirterek "Dün babam biraz daha kötüleşince ambulansı aradık, ambulans geldi ve aradığımız için bize çıkıştılar. Bu hastalığa bir şey yapamayacaklarını söylediler. Biz de bu hastalığın tedavisi olmadığını ama babamın hastanede yatması gerektiğini ve bizim sağlığımızın tehlikeye atıldığını söyledik." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Sağlık Bakanı Koca talimat verdi

Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in kızı Samira Gülüşken, sosyal medyadan paylaştığı "Ailemle birlikte İsveç'te yaşıyoruz. Babam 11 gün önce ateşi yükselip nefes darlığı yaşamaya başladı, endişe edip hastaneyi aradık ama maalesef gelmediler ve bizleri geçiştirdiler. Her gün defalarca aradık ama bize dönüş sağlamadılar." mesajıyla yardım istemişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Samira Gülüşken'i arayarak Emrullah Gülüşken'in 4 çocuğuyla Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatını vermişti.

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