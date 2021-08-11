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Sağlık, Koronavirüs

İstiklal Caddesi'nde Kovid-19'la mücadele kapsamında mobil aşı noktası kuruldu

Beyoğlu Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İstiklal Caddesi'nde mobil aşı noktası oluşturdu.

Emrah Gökmen   | 11.08.2021
İstiklal Caddesi'nde Kovid-19'la mücadele kapsamında mobil aşı noktası kuruldu Fotoğraf: Emrah Gökmen / AA

İstanbul

Kentin önemli tarihi, turistik ve en kalabalık noktalarının başında gelen İstiklal Caddesi'nde Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi'ndeki noktada bulunan görevliler, sırası gelen vatandaşların aşısını yapıyor.

Aşı hakkı olan vatandaşlar ile caddedeki esnaf randevu almadan buraya gelerek aşı yaptırabiliyor.

Mobil aşı noktasındaki uygulamanın 13 Ağustos saat 17.00'ye kadar süreceği bildirildi.

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