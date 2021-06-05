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Sağlık, Koronavirüs

İstanbul'da salgın boyunca pozitif vaka oranında en düşük seviye görüldü

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından beri pozitif vaka oranında en düşük seviyenin dün görüldüğünü belirtti.

Elif Küçük   | 05.06.2021
İstanbul'da salgın boyunca pozitif vaka oranında en düşük seviye görüldü

İstanbul

Prof. Dr. Memişoğlu, yaptığı açıklamada, "Salgının başlangıcından beri pozitif vaka oranımızda en düşük seviyeyi dün gördük. Hep birlikte başarıyoruz. Teşekkürler İstanbul." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, "Rehavete kapılmadan, unutmadan... Kovid'i şehrimizden kovalım, gündemimizden çıkartalım." mesajını da verdi.

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