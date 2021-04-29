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Sağlık, Koronavirüs

İstanbul'da Kovid-19 vakaları son 10 günde yüzde 30 oranında azaldı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son 10 günde yüzde 30 oranında azaldığını bildirdi.

Elif Küçük   | 29.04.2021
İstanbul'da Kovid-19 vakaları son 10 günde yüzde 30 oranında azaldı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Prof. Dr. Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, taburcu olan hasta sayısının da arttığını belirtti.

Memişoğlu, "İstanbul'da Kovid-19 vakalarımız son 10 günde yüzde 30 oranında azaldı. Günlük taburcu olan hastaların sayısı servis ve yoğun bakımda yatanlardan daha fazla. İstanbul dışına çıkan vatandaşlarımızın temas önlemlerine dikkat ederek bulaşma olmadan dönmelerini istirham ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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