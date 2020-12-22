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Türkiye, Koronavirüs

İstanbul'da Kovid-19 hastası yüzde 40 yoğun bakım hastası yüzde 25 azaldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kovid-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı 25 oranında azaldı" açıklamasında bulundu.

Zeynep Rakipoğlu   | 22.12.2020
İstanbul'da Kovid-19 hastası yüzde 40 yoğun bakım hastası yüzde 25 azaldı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede yatanların yüzde 40, yoğun bakımda yatanların yüzde 25 azaldığını bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı 25 oranında azaldı." bilgisini verdi.

Vali Yerlikaya, "Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça, salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz." ifadesini kullandı.

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