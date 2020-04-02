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Koronavirüs

İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerine koronavirüs düzenlemesi

İstanbul Valisi Yerlikaya, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, kentteki eczanelerin pazar hariç 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet vereceğini bildirdi.

Zeynep Rakipoğlu   | 02.04.2020
İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerine koronavirüs düzenlemesi

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir." ifadelerini kullandı. 

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