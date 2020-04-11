İstanbul Valisi Yerlikaya: Vatandaşlarımızın yasağa uymaları önemlidir
İstanbul Valisi Yerlikaya, Kovid-19 nedeniyle uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağına ilişkin, "Vatandaşlarımızın yasağa uymaları önemlidir. Uymayanlar için ilgili kanunlar gereğince, para cezası ve adli işlem uygulanacaktır." dedi.
İstanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezası ve adli işlem uygulanacağını bildirdi.
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saat 00.00 itibarıyla İstanbul'da; 45 bin polis ve bekçi, 5 bin 474 Jandarma'nın sokakta 24 saat görev başında olacağını duyurdu.
Vali Yerlikaya, "Vatandaşlarımızın yasağa uymaları önemlidir. Uymayanlar için ilgili kanunlar gereğince, para cezası ve adli işlem uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.