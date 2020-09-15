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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, imza törenine katılıyor
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Türkiye, Koronavirüs

İstanbul Valisi Yerlikaya: Niyetimiz en geç cuma günü kademeli mesai planını paylaşmak

İstanbul Valisi Yerlikaya, kademeli mesai çalışmalarına ilişkin, "Niyetimiz en geç cuma günü bunu şehrimizle paylaşmak. Hemen ertesi gün değil, en azından pandemi kurulunun önereceği bir takvim içerisinde yürürlüğe girdirmek." dedi.

Andaç Hongur   | 15.09.2020
İstanbul Valisi Yerlikaya: Niyetimiz en geç cuma günü kademeli mesai planını paylaşmak Fotoğraf: Elif Öztürk/AA

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli mesai çalışmalarına ilişkin, "Niyetimiz en geç cuma günü bunu şehrimizle paylaşmak. Hemen ertesi gün değil, en azından pandemi kurulunun önereceği bir takvim içerisinde yürürlüğe girdirmek." dedi.

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