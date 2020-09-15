İstanbul Valisi Yerlikaya: Niyetimiz en geç cuma günü kademeli mesai planını paylaşmak
İstanbul Valisi Yerlikaya, kademeli mesai çalışmalarına ilişkin, "Niyetimiz en geç cuma günü bunu şehrimizle paylaşmak. Hemen ertesi gün değil, en azından pandemi kurulunun önereceği bir takvim içerisinde yürürlüğe girdirmek." dedi.
İstanbul
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli mesai çalışmalarına ilişkin, "Niyetimiz en geç cuma günü bunu şehrimizle paylaşmak. Hemen ertesi gün değil, en azından pandemi kurulunun önereceği bir takvim içerisinde yürürlüğe girdirmek." dedi.
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