İsrail'de yapılan araştırma, hamileyken Kovid-19 aşısı olan annelerin bebeklerine antikor aktardığını ortaya koydu
İsrail'de yapılan bir araştırmada, hamileyken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıran kadınların bebeklerinde virüse karşı antikor bulunduğu tespit edildi.
Kudüs
Times Of Israel gazetesinde yer alan habere göre, Hadassah Sağlık Merkezi, hamileyken Kovid-19 aşısı olan kadınların dünyaya getirdikleri bebeklerle ilgili araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Araştırma kapsamında, annelerine Kovid-19 aşısının her iki dozu da yapılan 40 bebeğin doğduktan sonra göbek kordonundan kan örnekleri alındı.
Testlerde, bebeklerin tamamında Kovid-19'a karşı antikor bulunduğu görüldü.
Hadassah Sağlık Merkezi Virüs Departmanı'nda görevli Prof. Dana Wolf, araştırmanın, aşılanan annelerin bebeklerine doğumdan önce Kovid-19'a karşı gerekli antikoru aktardığını gösteren önemli bir bulgu olduğunu bildirdi.
Wolf, araştırmanın, hamile kadınların Kovid-19'a karşı aşılanmasının önemine ve faydasına işaret ettiğini belirtti.
İsrail Sağlık Bakanlığı, başlangıçta önermezken, daha sonra hamile kadınların da aşılanmasına karar vermişti.
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