Euro
9.29
Dolar
7.89
BIST 100
1,152.41
Altın
1,887.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Isparta'da karantina kuralını ihlal edip pazara giden kadın yurda yerleştirildi

Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralını ihlal eden kadın, yurda yerleştirildi.

Yalçın Çelen   | 07.10.2020
Isparta'da karantina kuralını ihlal edip pazara giden kadın yurda yerleştirildi

Isparta

Isparta'da Zafer Mahallesi'nde yaşayan S.B, Kovid-19 tanısı konulan biriyle temaslı çıkması üzerine filyasyon ekiplerince evinde 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Mahalle denetçileri, denetim için gittikleri evde S.B'nin olmadığını tespit etti.

Denetim ekiplerinin isteği üzerine yakınlarının telefonla ulaştığı S.B'nin, semt pazarına gittiği belirlendi.

Eve dönen S.B, ekipler tarafından yurda yerleştirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Isparta'da karantina kuralını ihlal edip pazara giden kadın yurda yerleştirildi
Trump'ın Doktoru Conley: Trump'ın 4 gündür ateşi, 24 saattir de semptomu yok
İtalya'da Kovid-19 salgınında 3 bin 678 yeni vaka
Kenyalılar Kovid-19 salgınına karşı 3 gün dua edecek
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 215 bin 909'a yükseldi

Benzer haberler

Isparta'da karantina kuralını ihlal edip pazara giden kadın yurda yerleştirildi

Isparta'da karantina kuralını ihlal edip pazara giden kadın yurda yerleştirildi

İstanbul Valisi Yerlikaya: İstanbul'da örnek bir filyasyon hizmeti veriyoruz

Filyasyon ekibi hekimlerince hastalara ve temaslılara iş göremezlik raporu yazılabilecek

BM: Dünyada her 8 ülkeden sadece 1'i pandemi sırasında kadınları koruyacak tedbirler aldı

BM: Dünyada her 8 ülkeden sadece 1'i pandemi sırasında kadınları koruyacak tedbirler aldı
Batman Valiliği: Filyasyon ekibine saldıran kişi yakalanarak savcılığa sevk edilmiştir

Batman Valiliği: Filyasyon ekibine saldıran kişi yakalanarak savcılığa sevk edilmiştir
Evlerinde izolasyondaki kişileri her gün tek tek arıyorlar

Evlerinde izolasyondaki kişileri her gün tek tek arıyorlar