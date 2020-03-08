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Sağlık, Koronavirüs

İran'dan getirilen ve Kovid-19 şüphesiyle gözlem altına alınanların son testleri yarın yapılacak

Yeni tip koronavirüs şüphesiyle 25 Şubat'ta getirildikleri Ankara'da gözlem altına alınanlar, son testin de negatif çıkması halinde taburcu edilecekler.

Yeşim Sert Karaaslan   | 08.03.2020
İran'dan getirilen ve Kovid-19 şüphesiyle gözlem altına alınanların son testleri yarın yapılacak

Ankara

İran'dan uçakla Türkiye'ye getirilen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle 25 Şubat'ta tedbiren 14 gün gözlem altına alınanların taburcu edilip edilmeyecekleri yarın yapılacak testin ardından belli olacak.

Zekai Tahir Burak Hastanesi ve Tıbbi Gözlem Kliniği'nde Kovid-19 açısından gözlem altında tutulan vatandaşlara, 90 dakikada sonuç alınabilen yerli tanı kitinin kullanıldığı son test yapılacak.

Düzenli testlerle sağlık kontrolleri yapılan vatandaşlar, sonucun negatif çıkması halinde 14 günlük gözlem süresinin tamamlanmasıyla taburcu edilebilecek.

Çok sayıda koronavirüs vakasının görüldüğü İran'dan THY'ye ait TK879 sefer sayılı Tahran uçağıyla Ankara'ya gelen 132 yolcu ve 10 kişilik mürettebat, 25 Şubat'ta Zekai Tahir Burak Hastanesi ve Bilkent'teki Tıbbi Gözlem Kliniği'nde tedbiren gözlem altına alınmıştı.

Bu kişilerden Kum ve Meşhed öyküsü olmayanların bir kısmı 2 Mart Pazartesi günü taburcu edilmişti.

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