Euro
6.65
Dolar
6.14
BIST 100
114,962.70
Altın
1,651.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Şubat Ayı Meclis Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Türkiye, Koronavirüs

İran'dan getirilen Türk vatandaşlarının uçaktan tahliyesi tamamlandı

Yeni tip koronavirüsün görüldüğü İran'dan Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşlarının Esenboğa Havalimanı'ndan tahliyeleri sona erdi.

Orhan Onur Gemici,Muhammed Nuri Erdoğan   | 25.02.2020
İran'dan getirilen Türk vatandaşlarının uçaktan tahliyesi tamamlandı Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü İran'dan Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşlarının Esenboğa Havalimanı'ndan tahliyeleri sona erdi.

İran'dan Türkiye'ye gelmek isteyen 132 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yollarına ait uçağın, Esenboğa Havalimanı'na saat 10.30'da iniş yapmasının ardından yolcular ve mürettebat, Sağlık Bakanlığı ekiplerince ön muayeneye tabi tutuldu.

Muayeneleri tamamlanan vatandaşlar, karantina hastanesi olarak hazırlanan Dr. Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulanslarla sevk edildi.

Yolcuların tamamının ön muayene ve tahliye işlemi, saat 17.00'de tamamlandı.

İran'dan gelenleri taşıyan uçak, Sağlık Bakanlığı ekiplerince havalimanında özel kimyasallarla dezenfekte edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa’da zamanın ruhu: Aşırı sağ ve ırkçılığın yükselişi devam ediyor
Koronavirüs salgını Çin’e alternatif olarak Türkiye’yi ön plana çıkarıyor
Sırp lider Dodik, ayrılıkçı söylemleriyle Bosna Hersek'teki krizlerin mimarı oldu
Sahada ve masada İdlib denklemi
İran’da meclis seçimleri sonrası meşruiyet krizi derinleşiyor

Benzer haberler

Bahreyn'de yeni tip koronavirüs vakası 17'ye yükseldi

Bahreyn'de yeni tip koronavirüs vakası 17'ye yükseldi

İran'da 4,3 büyüklüğünde deprem

İran'dan getirilen Türk vatandaşlarının uçaktan tahliyesi tamamlandı

Türkiye, koronavirüse karşı tedbirlerini aldı

Türkiye, koronavirüse karşı tedbirlerini aldı
Avusturya'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Avusturya'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi
ABD Başkanı Trump: Yeni tip koronavirüsle mücadelede çok iyi iş çıkarıyoruz

ABD Başkanı Trump: Yeni tip koronavirüsle mücadelede çok iyi iş çıkarıyoruz