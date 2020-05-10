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Koronavirüs

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 640'a yükseldi

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 51 artarak 6 bin 640'a yükseldi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 10.05.2020
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 640'a yükseldi

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 51 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 6 bin 640'a, vaka sayısı ise 107 bin 603'e çıktı.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 51 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 6 bin 640'a ulaştığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1383 artarak 107 bin 603'e yükseldiğini duyurdu. 

Cihanpur, hastalardan 2 bin 675'inin durumunun ağır olduğunu ifade ederek 86 bin 143 kişinin ise sağlığına kavuştuğunu aktardı. 

İran'da virüse ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde rastlanmıştı. 


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