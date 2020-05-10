İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 640'a yükseldi
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 51 artarak 6 bin 640'a yükseldi.
İstanbul
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 51 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 6 bin 640'a, vaka sayısı ise 107 bin 603'e çıktı.
İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 51 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Böylece toplam ölü sayısının 6 bin 640'a ulaştığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1383 artarak 107 bin 603'e yükseldiğini duyurdu.
Cihanpur, hastalardan 2 bin 675'inin durumunun ağır olduğunu ifade ederek 86 bin 143 kişinin ise sağlığına kavuştuğunu aktardı.
İran'da virüse ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde rastlanmıştı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.