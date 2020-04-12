İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 474'e yükseldi
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 117 artarak 4 bin 474'e yükseldi.
İstanbul
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İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 117 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 4 bin 474'e, vaka sayısı 71 bin 686'ya yükseldi.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 117 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Böylece toplam ölü sayısının 4 bin 474'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1657 artarak 71 bin 686'ya ulaştığı bilgisini verdi.
Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 930'unun durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 43 bin 894 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.