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Koronavirüs

İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 474'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 117 artarak 4 bin 474'e yükseldi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 12.04.2020
İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 474'e yükseldi

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 117 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 4 bin 474'e, vaka sayısı 71 bin 686'ya yükseldi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 117 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 4 bin 474'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1657 artarak 71 bin 686'ya ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 930'unun durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 43 bin 894 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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