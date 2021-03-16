Euro
8.94
Dolar
7.49
BIST 100
1,570.72
Altın
1,734.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü, futbol takımının kaptanı Fernando Muslera için Türk Telekom Stadyumu'nda sözleşme yenileme imza töreni düzenleniyor.
logo
Koronavirüs

İran Kovid-19'a karşı geliştirdiği yerli aşı 'Fahra'yı tanıttı

Sağlık Bakanı Nemeki, "İlk aşımız Küba'yla ortaklaşa ürettiğimiz Pasteur, ikincisi Bereket ve üçüncüsü Razi ve dördüncüsü de SPND'de üretilen (Fahra) oldu." dedi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 16.03.2021
İran Kovid-19'a karşı geliştirdiği yerli aşı 'Fahra'yı tanıttı

Istanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen yerli aşı "Fahra"nın tanıtımı ve insan üzerindeki ilk denemesi yapıldı.

İran devlet televizyonuna göre, Savunma Bakanlığı bünyesinde Kovid-19'a karşı üretilen yerli aşı "Fahra"nın tanıtımı için başkent Tahran'da aynı bakanlığa bağlı Savunma Araştırmaları ve İnovasyon Kurumu (SPND) yerleşkesinde tören düzenlendi.

Savunma Bakanı Emir Hatemi ve Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin katıldığı törende, aşının ilk dozu Kasım 2020'de Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden İranlı bilim insanı ve nükleer programın mimarlarından Muhsin Fahrizade'nin oğlu Hani Fahrizade'ye yapıldı.

Aşıya Muhsin Fahrizade'nin anısına "Fahra" ismi verildiği belirtildi.

Törende konuşan Sağlık Bakanı Nemeki, "İlk aşımız Küba'yla ortaklaşa ürettiğimiz Pasteur, ikincisi Bereket ve üçüncüsü Razi ve dördüncüsü de SPND'de üretilen (Fahra) oldu. Yerli aşı çalışmalarımız hızla devam edecek." ifadelerini kullandı.

İran, yerli üretim "COVIRAN Bereket"i 29 Aralık 2020'de, "Razi Cov Pars"ı da 28 Şubat 2021'de insan üzerinde denediğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Filistin'de Kovid-19 vakaları 2 binin üzerinde seyrediyor
İran Kovid-19'a karşı geliştirdiği yerli aşı 'Fahra'yı tanıttı
Yunanistan AstraZeneca aşısı için kararını verdi
Yunanistan AstraZeneca aşısının kullanımına devam kararı aldı
İsveç, AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının kullanımını durdurdu

Benzer haberler

Filistin'de Kovid-19 vakaları 2 binin üzerinde seyrediyor

Filistin'de Kovid-19 vakaları 2 binin üzerinde seyrediyor

İran Kovid-19'a karşı geliştirdiği yerli aşı 'Fahra'yı tanıttı

AB'den üye ülkelerdeki istihdam programlarına 9 milyar avro mali destek

Haftalık Kovid-19 vaka sayısı 57 ilde arttı, 24 ilde azaldı

Haftalık Kovid-19 vaka sayısı 57 ilde arttı, 24 ilde azaldı
BioNTech-Pfizer AB'ye ikinci çeyrekte 200 milyon dozun üzerinde Kovid-19 aşısı sağlayacak

BioNTech-Pfizer AB'ye ikinci çeyrekte 200 milyon dozun üzerinde Kovid-19 aşısı sağlayacak
'Çok yüksek riskli' Konya'da kurallara uymayan vatandaşlar tepki çekiyor

'Çok yüksek riskli' Konya'da kurallara uymayan vatandaşlar tepki çekiyor