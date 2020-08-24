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Koronavirüs

Irak’ta Kovid-19 nedeniyle kapatılan camiler yeniden ibadete açılıyor

Irak Sünni Vakfı, yeni tip koronavirüs nedeniyle mart ayında kapatılan cami ve mescitlerin 20 Eylül’den itibaren yeniden ibadete açılacağını bildirdi.

Haydar Karaalp   | 24.08.2020
Irak’ta Kovid-19 nedeniyle kapatılan camiler yeniden ibadete açılıyor

Bağdat

Irak Sünni Vakfı tarafından yapılan yazılı açıklamada, vakfa bağlı cami ve mescitlerin 20 Eylül'de yeniden açılacağı belirtildi. 

Şii Vakfına bağlı ibadet yerlerinin açılmasına ilişkin ise henüz karar alınmadı.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle camiler ve mescitler 16 Mart'ta ibadete kapatılmıştı.




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