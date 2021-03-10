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Koronavirüs

İngiltere kaynaklı mutasyon Paris'te hızla yayılıyor

Fransa'da son 24 saatte 23 bin 302 Kovid-19 vakası kaydedildi. Paris Belediye Başkanı Hidalgo, İngiltere kaynaklı Kovid-19'un mutasyonlu türünün hızlı şekilde yayıldığını vurguladı.

Yusuf Özcan   | 10.03.2021
İngiltere kaynaklı mutasyon Paris'te hızla yayılıyor

Paris

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 299 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 70 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybı 89 bin 327'ye çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 23 bin 302 artışla 3 milyon 932 bin 862'ye yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 918'i yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 201 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 267 bin 539'a ulaştı.

Aşı yaptıranların sayısı 4 milyonu geçti

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 4 milyon 149 bin 77'ye çıktı, bunlardan 2 milyon 45 bin 353'üne ikinci doz aşı vuruldu.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, France Inter radyosunda salgının durumunun başkentte çok endişe verici olduğunu, İngiltere kaynaklı Kovid-19'un mutasyonlu türünün hızlı şekilde yayıldığını vurguladı.

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