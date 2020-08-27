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Koronavirüs

İngiltere İsviçre, Çekya ve Jamaika'yı Kovid-19 konusunda 'güvenli ülkeler' listesinden çıkardı

İngiltere, son günlerde Kovid-19 vakalarında artış kaydedilen İsviçre, Çekya ve Jamaika'yı "güvenli ülkeler" listesinden çıkarırken, Küba'yı listeye dahil etti.

Bilal Acar   | 27.08.2020
İngiltere İsviçre, Çekya ve Jamaika'yı Kovid-19 konusunda 'güvenli ülkeler' listesinden çıkardı

Greater London


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere, son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış kaydedilen İsviçre, Çekya ve Jamaika'yı "güvenli ülkeler" listesinden çıkarırken, Küba'yı listeye dahil etti.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Veriler, enfeksiyon oranını düşük tutmak için İsviçre, Çekya ve Jamaika'yı koronavirüs seyahat koridoru listemizden çıkarmamız gerektiğini gösteriyor. İngiltere'ye bu ülkelerden cumartesi günü saat 04.00'ten sonra gelmeniz durumunda 14 gün boyunca kendinizi izole etmeniz gerekecek."

Verilerin, Küba'nın "güvenli ülkeler" listesine eklenmesine izin verdiğini de vurgulayan Shapps, halkı, listedeki ani değişiklikler konusunda uyardı.

İngiliz hükümeti, 100 bin kişide 20'den fazla vakanın görüldüğü ülkelerin listeden çıkarılacağını açıklamıştı.

İngiltere, daha önce de İspanya, Fransa, Avusturya ve Hırvatistan'ı listeden çıkararak bu ülkelerden gelenlerin 14 gün boyunca kendilerini izole etmeleri gerektiğini duyurmuştu.

İngiltere'nin "güvenli ülkeler" listesinde yer aldığı için Türkiye'den gelenlerin karantina zorunluluğu bulunmuyor.

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