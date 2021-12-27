İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
Sağlık Bakanlığının 11-17 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97 oldu.
Ankara
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