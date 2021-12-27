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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşuyor Togg CEO'su Karakaş, Togg Gemlik Tesisi'nde 27 Aralık 2019'da duyurulan Türkiye'nin otomobilinin üretimiyle ilgili aradan geçen 2 yıllık sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
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Sağlık, Koronavirüs

İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığının 11-17 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97 oldu.

İsmet Karakaş   | 27.12.2021
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

Ankara

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İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
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