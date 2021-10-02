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Koronavirüs

İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18-24 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 02.10.2021
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

Ankara

Bakan Koca'nın, Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 18-24 Eylül'de her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 238,33, Ankara'da 394,70, İzmir'de 49,01 oldu.

Bir önceki haftaya kıyasla Kovid-19 vaka sayılarının İstanbul ve Ankara'da arttığı, İzmir'de ise düştüğü görüldü. Vaka sayıları 11-17 Eylül haftasında İstanbul'da 229,92, Ankara'da 343,08, İzmir'de 49,58 olarak kayda geçmişti.

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre artan illerin durumunu da paylaşan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"18-24 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli, Bilecik. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı. Tedbirler vazgeçilmez."

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