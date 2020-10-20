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Politika, Koronavirüs

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Konya'nın Ilgın İlçe Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Ramazan Koç   | 20.10.2020
Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı Fotoğraf: Ramazan Koç/AA

Konya

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Başkan Yalçın Ertaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eklem ağrıları şikayetiyle Ilgın Devlet Hastanesine başvurduğunu belirtti.

Hastanede yapılan Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını ifade eden Ertaş, "Sağlık durumum gayet iyi durumdadır. Çevreme zararım olmaması adına 14 gün süreyle karantinada olup kendimi izole edeceğim. Dualarınızı beklerim." ifadelerine yer verdi.

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