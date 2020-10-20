Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Konya'nın Ilgın İlçe Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Konya
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Başkan Yalçın Ertaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eklem ağrıları şikayetiyle Ilgın Devlet Hastanesine başvurduğunu belirtti.
Hastanede yapılan Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını ifade eden Ertaş, "Sağlık durumum gayet iyi durumdadır. Çevreme zararım olmaması adına 14 gün süreyle karantinada olup kendimi izole edeceğim. Dualarınızı beklerim." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.