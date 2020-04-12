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Sağlık, Koronavirüs

İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Barış Kılıç   | 12.04.2020
İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 831 bini geçtiği, 113 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 420 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.1

Ülkelere göre, saat 21.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKETOPLAM VAKATOPLAM ÖLÜMTOPLAM TABURCU
Türkiye56.956 1.1983.446
ABD545.934 21.47431.120
İtalya156.36319.89934.211
İspanya166.01916.972 62.391
Fransa132.59114.39327.186
Birleşik Krallık84.27910.612344
İran71.6864.47443.894
Belçika29.6473.6006.463
Çin82.0523.33977.525
Almanya126.6562.90860.300

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