İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
Ankara
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İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 831 bini geçtiği, 113 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 420 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.1
12 Nisan 2020, saat 21.00 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip Koronavirüs ile ilgili mevcut durum:— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 12, 2020
Türkiye’de şu ana kadar toplam 376.100 test yapılmış olup, 56.956 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 1.198 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3.446 hasta iyileşmiştir. pic.twitter.com/jm9SHOI10F
Ülkelere göre, saat 21.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
|ÜLKE
|TOPLAM VAKA
|TOPLAM ÖLÜM
|TOPLAM TABURCU
|Türkiye
|56.956
|1.198
|3.446
|ABD
|545.934
|21.474
|31.120
|İtalya
|156.363
|19.899
|34.211
|İspanya
|166.019
|16.972
|62.391
|Fransa
|132.591
|14.393
|27.186
|Birleşik Krallık
|84.279
|10.612
|344
|İran
|71.686
|4.474
|43.894
|Belçika
|29.647
|3.600
|6.463
|Çin
|82.052
|3.339
|77.525
|Almanya
|126.656
|2.908
|60.300
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