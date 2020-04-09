İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
Ankara
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İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
Başkanlığın Twitter hesabında yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 580 bini geçtiği, 94 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 348 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
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09 Nisan 2020, saat 22:00 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip Koronavirüs ile ilgili mevcut durum:— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 9, 2020
Türkiye’de şu ana kadar toplam 276.338 test yapılmış olup, 42.282 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 908 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2.142 hasta iyileşmiştir. pic.twitter.com/jayVW2siKq