İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
Ankara
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İletişim Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 759 bini geçtiği, 36 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 158 bin 700'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
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30 Mart 2020, saat 21:30 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili mevcut durum:— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) March 30, 2020
Türkiye’de şu ana kadar toplam 76.981 test yapılmış olup, 10.827 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 168 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 162 hasta iyileşmiştir pic.twitter.com/1UFyn4qP4F