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Milli Savunma Bakanlığa bağlı fabrika ve dikimevlerindeki maske üretimine hız verildi
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Türkiye, Koronavirüs

İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 26.03.2020
İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 462 bini geçtiği, 20 bin 800'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 113 binden fazlasının da iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 00.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

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