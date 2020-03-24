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Türkiye, Koronavirüs

İletişim Başkanı Altun'dan 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik davranış uyarısı

İletişim Başkanı Altun, "Büyüklerimizi taciz eden, onları küçük düşürmeye çalışan, rızaları olmaksızın görüntüleyen, sosyal medyada alay ve linç konusu yapan kişiler hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Mümin Altaş   | 24.03.2020
İletişim Başkanı Altun'dan 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik davranış uyarısı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 65 yaşını dolduran vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının onları Kovid-19 riskine karşı korumayı hedeflediğini belirtti.

Bu vatandaşların diğer bütün vatandaşlar gibi ülkenin asli üyeleri ve kıymetli büyükleri olduğunu vurgulayan Altun, son birkaç günde bazı hadsiz kişilerce sosyal medya mecralarında 65 yaşını dolduran vatandaşlara yönelik tahkir edici bazı görüntü ve söylemlerinin dolaşıma sokulduğunu üzülerek gördüklerini anımsattı.

Söz konusu görüntü ve söylemlerle yaşlı vatandaşların adeta hedef haline getirildiğine dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

"Bilinmelidir ki bu saldırganlığa ve ayrımcılığa göz yuman, alkış tutan herkes dayanışma ruhumuzu zedelemektedir. Büyüklerimize destek olan, onların alışverişlerini yapan, halini hatırını soran vatandaşlarımız ise öz değerlerimizin neferleridir. Sağolsunlar, varolsunlar. Büyüklerimizi taciz eden, onları küçük düşürmeye çalışan, rızaları olmaksızın görüntüleyen, sosyal medyada alay ve linç konusu yapan kişiler hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. COVID-19’a karşı mücadelemiz devlet-millet birlikteliğiyle kararlılıkla sürmektedir."

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