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Türkiye, Koronavirüs

İletişim Başkanı Altun: Fırın, eczane gibi işletmeler yasak sırasında faaliyetlerine devam edecek

İletişim Başkanı Altun, "Sokağa çıkma yasağı sadece 48 saatliğine olup fırın, eczane gibi işletmeler bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edecek." açıklamasında bulundu.

Kemal Karadağ   | 10.04.2020
İletişim Başkanı Altun: Fırın, eczane gibi işletmeler yasak sırasında faaliyetlerine devam edecek

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sokağa çıkma yasağı sadece 48 saatliğine olup fırın, eczane gibi işletmeler bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edecek." açıklamasında bulundu.

Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı öncesinde sosyal mesafenin azalmasına sebep olacak davranışlardan kaçınmalarını önemle rica ediyoruz."

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