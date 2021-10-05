İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı Isparta ile 23'e yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Isparta'da ikinci doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini bildirdi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Isparta'da da yüzde 75'i geçti. Böylece mavi il sayımız 23'e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım." ifadelerine yer verdi.
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Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranı ISPARTA’DA da %75’i geçti. Böylece MAVİ il sayımız 23’e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 5, 2021