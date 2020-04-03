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Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu
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Türkiye, Koronavirüs

Iğdır'a il dışından gelenler 14 gün karantinaya alınacak

Iğdır'a il dışından gelen kişiler 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.

Hüseyin Yıldız   | 03.04.2020
Iğdır'a il dışından gelenler 14 gün karantinaya alınacak

Iğdır


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde, Iğdır'a dışarıdan gelen herkes 14 gün boyunca ikametlerinde karantinaya alınacak. 

Kararı ihlal edip ikametlerinden ayrılanlara 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacak.

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