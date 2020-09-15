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Türkiye, Koronavirüs

İçişleri Bakanlığından 'Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri'ne ilişkin yeni genelge

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri" konulu genelge gönderdi.

Sertaç Bulur   | 15.09.2020
İçişleri Bakanlığından 'Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri'ne ilişkin yeni genelge

Ankara

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri" konulu genelge gönderdi.


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Faaliyet konusunu değiştirerek salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde çalışan işletmeler kapatılacak.

Ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, gece kulübü olup ruhsatına tali faaliyet işleten iş yerlerinin çalışmasına müsaade edilmeyecek.

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İçişleri Bakanlığından 'Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri'ne ilişkin yeni genelge
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