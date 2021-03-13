Euro
9.05
Dolar
7.57
BIST 100
1,557.39
Altın
1,724.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

İçişleri Bakanlığından kontrollü normalleşme sürecine ilişkin hatırlatma

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme sürecine ilişkin hatırlatmada bulundu.

Ömer Olcay   | 13.03.2021
İçişleri Bakanlığından kontrollü normalleşme sürecine ilişkin hatırlatma

Ankara

Buna göre, kontrollü normalleşme sürecinde iller "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak üzere 4 ayrı risk grubuna ayrılarak, salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlendi.

Tedbirler kapsamında hafta içi 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ülke genelinde aynen devam ederken, hafta sonları da düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içi olduğu gibi 21.00-05.00 saatlerinde sürdürülüyor.

Yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde ise cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatlerinde ve cumartesi 21.00'de başlayıp pazar gününü kapsayacak ve pazartesi 05.00'te sona erecek şekilde uygulanıyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alındı.

Bu kapsamda market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçiler ve çiçekçiler, pazar günü 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak.

Belirtilen sürede market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi ve çiçekçiler, telefonla ya da on-line olarak siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri, pazar günü 10.00-20.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satılan bayileri açık olacak.

On-line sipariş firmaları da pazar günü 10.00-24.00 saatlerinde siparişleri teslim edebilecek.

Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan illerdeki vatandaşlar, ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayisine yürüyerek gidip gelebilecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığından kontrollü normalleşme sürecine ilişkin hatırlatma
Erciyes Üniversitesindeki Kovid-19 aşısı çalışmalarında faz-2 aşılamaları sürüyor
Tedbiri elden bırakmayan Yedisu ilçesinde iki aydır Kovid-19 vakası görülmedi
Saraybosna'da ticari işletmeler hafta sonu kapalı kalacak
TÜBİTAK Başkanı Mandal: Virüs benzeri parçacıklara dayalı aşıda onayın ardından faz çalışmasına başlanacak

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 532 bin 593'e yükseldi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 532 bin 593'e yükseldi

İçişleri Bakanlığından kontrollü normalleşme sürecine ilişkin hatırlatma

Zenit, maça gelen taraftarlara ücretsiz Kovid-19 aşısı yapmaya başladı

Tunus'ta Kovid-19 aşılama işlemi başladı

Tunus'ta Kovid-19 aşılama işlemi başladı
Erciyes Üniversitesindeki Kovid-19 aşısı çalışmalarında faz-2 aşılamaları sürüyor

Erciyes Üniversitesindeki Kovid-19 aşısı çalışmalarında faz-2 aşılamaları sürüyor
Tedbiri elden bırakmayan Yedisu ilçesinde iki aydır Kovid-19 vakası görülmedi

Tedbiri elden bırakmayan Yedisu ilçesinde iki aydır Kovid-19 vakası görülmedi