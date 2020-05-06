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Türkiye, Koronavirüs

İçişleri Bakanlığından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarına ilişkin genelge

İçişleri Bakanlığı 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarına ilişkin genelge yayımladı.

Kemal Karadağ   | 06.05.2020
İçişleri Bakanlığından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarına ilişkin genelge

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İçişleri Bakanlığı 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarına ilişkin genelge yayımladı.

65 yaş üstü vatandaşlar ve ihtiyaç halinde refakatçileri 10 Mayıs 11.00-15.00'te yürüme mesafesiyle sınırlı olmak kaydıyla maskeyle dışarı çıkabilecek.

14 yaş ve altı çocuklar 13 Mayıs, 15-20 yaş arasındakiler 15 Mayıs 11.00-15.00 saatlerinde maske takarak, sosyal mesafeye uyarak sokağa çıkabilecek.

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