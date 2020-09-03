Euro
8.80
Dolar
7.44
BIST 100
1,083.80
Altın
1,935.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"24. Dönem Hakim ve Savcı Adayları Eğitimi Açılış Programı" Bakan Akar, yeni uçuş eğitim yılını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla açtı
logo
Türkiye, Koronavirüs

İçişleri Bakanlığı valiliklere Kovid-19 denetimi genelgesi gönderdi

İçişleri Bakanlığınca valiliklere, “Kovid­-19 Tedbirleri Kapsamında 4 Eylül 2020 Denetimi" başlıklı genelge gönderildi.

Fırat Taşdemir   | 03.09.2020
İçişleri Bakanlığı valiliklere Kovid-19 denetimi genelgesi gönderdi Fotoğraf: Sıtkı Yıldız/AA

Ankara

İçişleri Bakanlığınca valiliklere, “Kovid­-19 Tedbirleri Kapsamında 4 Eylül 2020 Denetimi" başlıklı genelge gönderildi. 

Genelgeye göre yarın Türkiye genelinde vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtar ve kolluk birimlerinin katılımıyla Kovid-19 tedbirleri denetlenecek.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası Af Örgütü: Kovid-19'dan en fazla sağlık çalışanının hayatını kaybettiği ülke Meksika
Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirleri denetlenecek
İsrail'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
112 Acil Servis çalışanları salgına karşı fedakarca görev yapıyor
Güney Kore, Kovid-19 tedbirlerinin süresini uzatmayı planlıyor

Benzer haberler

Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirleri denetlenecek

Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirleri denetlenecek

Bingöl, Diyarbakır ve Muş'ta 'Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu' başladı

81 ilde düğünlere kısıtlama getirildi

Şırnak'ta 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Şırnak'ta 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Mardin'de 'Yıldırım-8 Savur Operasyonu' başlatıldı

Mardin'de 'Yıldırım-8 Savur Operasyonu' başlatıldı
İçişleri Bakanlığı: Musa Orhan Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edildi

İçişleri Bakanlığı: Musa Orhan Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edildi