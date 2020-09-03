Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirleri denetlenecek

İçişleri Bakanlığı valiliklere Kovid-19 denetimi genelgesi gönderdi
İçişleri Bakanlığınca valiliklere, “Kovid-19 Tedbirleri Kapsamında 4 Eylül 2020 Denetimi" başlıklı genelge gönderildi.
Ankara
İçişleri Bakanlığınca valiliklere, “Kovid-19 Tedbirleri Kapsamında 4 Eylül 2020 Denetimi" başlıklı genelge gönderildi.
Genelgeye göre yarın Türkiye genelinde vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtar ve kolluk birimlerinin katılımıyla Kovid-19 tedbirleri denetlenecek.
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