Euro
7.69
Dolar
7.00
BIST 100
101,218.90
Altın
1,698.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız yüksek oranda uyum sağlamıştır

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "31 ilimizdeki sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız evlerinde kalarak yüksek oranda uyum sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Orhan Onur Gemici   | 03.05.2020
İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız yüksek oranda uyum sağlamıştır

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "31 ilimizdeki sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız evlerinde kalarak yüksek oranda uyum sağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kısıtlamanın başladığı 30 Nisan saat 24.00 ile bugün saat 20.00 arasında karara uymayan 27 bin 828 kişiye adli/idari işlem uygulandığı kaydedildi.

54 ildeki 247 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldığı belirtilen açıklamada, "Tedbirler sonuç vermeye başlamıştır ancak bu sonuçlar asla rehavete neden olmamalıdır. Salgın tehlikesi henüz geçmiş değildir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızdan ricamız sosyal mesafe ve izolasyonu sağlamaları, belirtilen alanlarda maske takma zorunluluğuna uymaya devam etmeleridir." denildi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 135 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız yüksek oranda uyum sağlamıştır
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Kovid-19'un 'Wuhan'daki laboratuvardan çıktığı' iddiası
Kerkük'te koronavirüs nedeniyle yeni bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı
Hindistan'da son 24 saatte 2 bin 644 koronavirüs vakası tespit edildi

Benzer haberler

İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız yüksek oranda uyum sağlamıştır

İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız yüksek oranda uyum sağlamıştır

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Kovid-19'un 'Wuhan'daki laboratuvardan çıktığı' iddiası

Kerkük'te koronavirüs nedeniyle yeni bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı

İlahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu son yolculuğuna uğurlandı

İlahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu son yolculuğuna uğurlandı
Güney Kore'de kısıtlamalar hafifletiliyor

Güney Kore'de kısıtlamalar hafifletiliyor
İtalya'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 174 ölüm

İtalya'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 174 ölüm