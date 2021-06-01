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Türkiye, Koronavirüs

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' konulu genelge gönderdi

Tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı pazar günleri bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Kemal Karadağ   | 01.06.2021
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' konulu genelge gönderdi

Ankara

İki doz aşı olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altındakiler için ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlardan toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, bilet, rezervasyon kodu ibraz edilmesi yeterli olacak. 

Hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar pazar günleri dışındaki diğer günlerde 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek, pazar günleri ise tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklar.

Kapalı yüzme havuzları, hamam, sauna ve masaj salonları, nargile salonu ile gazino gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecek.

Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde oyun oynanamayacak, aynı masada açık alanlarda 3, kapalı alanlarda 2'den fazla müşteri olamayacak.

Restoran, lokanta, kafeterya ve pastane gibi yerler Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre ve yan yana sandalyeler arasında 60 santim mesafe olması kaydıyla faaliyet gösterebilecek.

Huzurevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evi gibi merkezlerde kalanlara yönelik ziyaretlere, kalan her kişi için haftada en fazla bir ziyaret olacak şekilde izin verilecek. 

Sinema salonları "bir koltuk dolu-bir koltuk boş" şeklinde yüzde 50 kapasite sınırına uymak şartıyla hizmet verebilecek.

Nikah törenleri, nikah merasimi şeklindeki düğünler açık alanlarda, masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması, temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması, yiyecek-içecek ikramının olmaması şartıyla yapılabilecek.

Nikah törenleri, nikah merasimi şeklindeki düğünler, kapalı alanlarda kişi başı asgari 6 metrekare alan bırakılması, azami 100 davetli olması şartıyla yapılabilecek, nişan ve kına gibi etkinliklere ise 1 Temmuz'dan sonra izin verilecek.

Nikah töreni ve düğünlerde 15 Haziran'dan sonra yiyecek-içecek ikramı yapılabilecek, kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamaya son verilecek.

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