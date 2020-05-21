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Türkiye, Koronavirüs

İçişleri Bakanlığı: 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi

İçişleri Bakanlığından, saat 17.30 itibarıyla 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildiği bildirildi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 21.05.2020
İçişleri Bakanlığı: 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi Fotoğraf: Onur Çoban/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İçişleri Bakanlığı, seyahat izin belgesi başvurusu onaylanan 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlar ile refakatçilerinin sayısının 258 bin 651 olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, bugün saat 17.30 itibarıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşların, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden, seyahat izin başvurularıyla refakatçiler dahil 258 bin 651 kişiye izin verildi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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