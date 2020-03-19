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Türkiye, Koronavirüs

İçişleri Bakanlığı: 149 bin 382 iş yeri geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdi

İçişleri Bakanlığının Koronavirüs Tedbirleri Genelgesi kapsamında 149 bin 382 iş yerinin geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdiği bildirildi.

Orhan Onur Gemici   | 19.03.2020
İçişleri Bakanlığı: 149 bin 382 iş yeri geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İçişleri Bakanlığının Koronavirüs Tedbirleri Genelgesi kapsamında 149 bin 382 iş yerinin geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdiği bildirildi.

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