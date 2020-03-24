İçişleri Bakanlığı: 121 bin 388 ihtiyaç talebi Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılandı
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ''65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlardan gelen 121 bin 388 ihtiyaç talebi, Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılandı.'' ifadelerine yer verildi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ''65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlardan gelen 121 bin 388 ihtiyaç talebi, Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılandı.'' ifadelerine yer verildi.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.