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Türkiye, Koronavirüs

İçişleri Bakanlığı: 121 bin 388 ihtiyaç talebi Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ''65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlardan gelen 121 bin 388 ihtiyaç talebi, Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılandı.'' ifadelerine yer verildi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 24.03.2020
İçişleri Bakanlığı: 121 bin 388 ihtiyaç talebi Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılandı

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ''65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlardan gelen 121 bin 388 ihtiyaç talebi, Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılandı.'' ifadelerine yer verildi.

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