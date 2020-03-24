İçişleri Bakanı Soylu'dan 65 ve yaş üstü vatandaşlara çağrı
İçişleri Bakanı Soylu, "Büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır." ifadesini kullandı.
Ankara
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır." ifadesini kullandı.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.