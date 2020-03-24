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Türkiye, Koronavirüs

İçişleri Bakanı Soylu'dan 65 ve yaş üstü vatandaşlara çağrı

İçişleri Bakanı Soylu, "Büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır." ifadesini kullandı.

Muhammed Ali Toruntay   | 24.03.2020
İçişleri Bakanı Soylu'dan 65 ve yaş üstü vatandaşlara çağrı

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır." ifadesini kullandı.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır."

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